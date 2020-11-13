Серебро на Чемпионате России завоевал тхэквондист из Петрозаводска

С 10 по 14 ноября в Московском центре боевых искусств проходят поединки Чемпионата России по тхэквондо ВТФ среди мужчин и женщин, сообщает паблик «Министерство спорта Республики Карелия».

Лучшие спортсмены страны сражаются за чемпионский титул в шестнадцати весовых категориях. Для участия в соревнованиях в столицу России отправились трое карельских тхэквондистов: Антон Котков, Владислав Ларин и Олеся Бардаченко.

Сегодня Антон Котков завоевал серебро в весовой категории до 80 кг, уступив в финале спортсмену из Ханты-Мансийского автономного округа. Поздравляем нашего спортсмена и его тренера Сергея Петрова с высоким результатом!

Завтра, 14 ноября, на Чемпионате выступят Владислав Ларин и Олеся Бардаченко. Желаем успехов!

«Петрозаводск говорит» уже писал об Антоне Коткове. В 2013 году он стал бронзовым призером чемпионата мира по тхэквондо в Мексике. Тогда в полуфинале он уступил будущему победителю ЧМ немцу Тахиру Гюлечу.

Фото с сайта b1.mskagency.ru и из группы Министерство спорта Республики Карелия