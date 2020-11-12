Команда Октябрьской железной дороги взяла «бронзу» на парусной регате

С 5 по 7 ноября в Геленджике проходили соревнования по парусному спорту «Кубок двух морей», сообщает газета Гудок.



«Кубок» – это серия парусных гонок, состоящая из двух самостоятельных регат. Первой гонкой стал Мини-Кубок Усть-Луги, который состоялся в августе в Санкт-Петербурге. Второй этап на минувшей неделе принимал Геленджик. В соревнованиях участвовали команды непрофессиональных яхтсменов – представители портовых организаций и их партнёры, руководители и сотрудники крупнейших российских компаний. Одна из сборных, «РЖД-1», стала бронзовым призёром гонки на Чёрном море.

Экипаж «РЖД-1» под руководством рулевого Семена Крылова, занявший второе место на первой части Кубка двух морей – мини-Кубке Усть-Луга на Балтике в августе, – это представители Октябрьской железной дороги: Ярослав Осипов, Татьяна Осипова, Евгений Образцов, Елена Кальнова и Надежда Кейсерман.

Все они не новички в парусе, занимаются яхтенным спортом не первый год. И всё же гонки стали испытанием на прочность: ветровая обстановка была настолько сложной, что в гоночное расписание вносились изменения.

«На осенней регате была совершенно новая для нас акватория, первые два гоночных дня серьёзно штормило, и ветер не такой устойчивый, как на Балтике, – условия не самые простые, пришлось приноравливаться. На всех этапах гонки удалось показать стабильные результаты. Парусный спорт – это, в первую очередь, умение работать в команде, слаженные, как единый механизм, действия экипажа. Часто люди проверяются на прочность в тяжёлых ситуациях, и море закаляет характер».

– говорит рулевой Семён Крылов.

Итоги «Кубка двух морей» по результатам двух этапов – балтийского и черноморского – будут подведены в конце ноября, и у представителей серьёзные шансы на лидерство.

Фото с сайта gudok.ru