Всероссийские соревнования по ориентированию пройдут в Карелии

23 мая Республика Карелия в 15-й раз примет у себя всероссийские соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут», сообщает министерство спорта региона.

Впервые мероприятие пройдет в Медвежьегорске.

Форма проведения «Российского Азимута» позволит принять участие в состязаниях не только профессионалам, но и обычным любителям активного отдыха на природе. Будут подготовлены маршруты для десяти возрастных категорий – от 11 и до 65+ лет.

Отдельный маршрут подготовят для любителей скандинавской ходьбы. На стартовой поляне соорудят лабиринт. Для всех участников предусмотрены электронные карточки участника и памятные сувениры.

Заявки уже принимаются здесь

Телефон для справок: 8(814-2) 33-02-43

Фото с сайта orgeo.ru