27 апреля 2021, 10:39
Всероссийские соревнования по ориентированию пройдут в Карелии
Впервые мероприятие такого уровня состоится в Медвежьегорске
23 мая Республика Карелия в 15-й раз примет у себя всероссийские соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут», сообщает министерство спорта региона.
Впервые мероприятие пройдет в Медвежьегорске.
Форма проведения «Российского Азимута» позволит принять участие в состязаниях не только профессионалам, но и обычным любителям активного отдыха на природе. Будут подготовлены маршруты для десяти возрастных категорий – от 11 и до 65+ лет.
Отдельный маршрут подготовят для любителей скандинавской ходьбы. На стартовой поляне соорудят лабиринт. Для всех участников предусмотрены электронные карточки участника и памятные сувениры.
Заявки уже принимаются здесь
Телефон для справок: 8(814-2) 33-02-43
Фото с сайта orgeo.ru