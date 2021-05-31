Всего три человека госпитализированы с пневмонией в Карелии 30 мая

За минувшие сутки в Карелии госпитализированы три пациента с внебольничной пневмонией. Летальных случаев 30 мая в республике не было, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Всего с начала пандемии в Карелии болезнь унесла жизни 145 человек. За этот период в больницы доставлены 6144 пациента с пневмонией.

В оперштабе напомнили, что все больные с пневмонией неоднократно проходят обследование на Covid-19. Фото userapi.com