Все под контролем: приручаем расходы на гигабайты и минуты

Выходим на маркет

В тарифы Tele2 по умолчанию включены возможности, которые экономят расходы клиентов. Главное – неиспользованные минуты и гигабайты не сгорают, а переносятся на следующий месяц. Больше того, каждый пользователь может распорядится «излишком» по своему усмотрению: например, обменять его на кино или скидку на смартфон или продать на цифровой платформе, доступной каждому клиенту оператора.

«Маркет Tele2» – это площадка для покупки и продажи минут, гигабайтов и SMS. Клиенты оператора здесь покупают трафик, которого не хватает, а также продают тот, которым не пользуются. Полученные средства можно тратить на услуги связи – например, внесение абонентской платы за тариф, подключение подписок от Tele2. Средства, полученные за продажу лота, являются скидкой на услуги связи.

По итогам 2021 года абоненты Tele2 приобрели на «Маркете» 124,7 Пб интернет-трафика.

Подключаемся по цифровому и с бонусом

В магазинах «Связного» клиенты могут подключиться к Tele2 с помощью eSIM на выгодных условиях. При покупке тарифа «Мой онлайн» абоненты оператора получают 60 Гб интернет-трафика. Начисление бонуса происходит по 10 Гб ежемесячно в течение полугода при внесении абонентской платы за тариф.

Технология eSIM позволяет отказаться от физических SIM-карт. Использование виртуальных карт удобно: нет необходимости вынимать и вставлять пластиковую карту, можно установить несколько eSIM с разными номерами на один смартфон. Виртуальную SIM-карту нельзя потерять или повредить.

Не забываем про скидки

В рамках программы лояльности «Больше» абонентам Tele2 доступны предложения от партнеров, благодаря которым можно приобрести товары и услуги выгоднее обычного. Например, жители Карелии могут получить пиццу в подарок при заказе любой большой пиццы 35 см в сети «Додо Пицца». Для этого нужно активировать бонус на сайте оператора, после чего получить SMS с промокодом и предъявить его на кассе. Другие акции и бонусы, которые позволят делать покупки с выгодой, также доступны на сайте программы лояльности «Больше».

Берем музыку, кино и полезные сервисы в пакете

Если включить множество сервисов в одну подписку, то можно существенно сэкономить. Стоимость пакетного предложения ниже, чем подключение каждой из услуг по отдельности.

Мультиподписка Mixx – это полезные сервисы от Tele2, предложения от VK Combo, а также специальные скидки и повышенный кэшбэк для абонентов.

Подписчики Mixx получают возможность слушать музыку ВКонтакте или в приложении VK Музыка без рекламы и в фоновом режиме, загружать треки и включать плейлист офлайн; смотреть фильмы и сериалы от Wink; заказывать со скидкой доставку в сервисах «Еда ВКонтакте», Delivery Club и «Самокат»; арендовать машину в «Ситидрайв» со скидкой и кешбэком; использовать дополнительные 16 Гб в Облаке Mail.ru; покупать электронные и аудиокниги «ЛитРес» со скидками до 25%; учиться со скидкой на образовательных ресурсах Skillbox, SkillFactory, «Учи.ру» и «Учи. Дома».

И это еще не все. Можно подключить безлимитные тарифы облачного гейминга со скидкой 10%, заказать умные колонки «Капсула» и «Капсула Мини» со скидкой 7%, а также до конца июля приобрести технику Xiaomi со скидкой 15%.

Экономим автоматически

Если не хочется разбираться в торговле на маркете или боитесь слова «подписка», то Tele2 все равно поможет сэкономить. В пакетных тарифах уже включены инструменты, которые позволят пользоваться услугами связи с выгодой автоматически.

Про то, что неиспользуемые минуты и гигабайты не сгорают, а переносятся на следующий месяц, мы уже говорили. Но это еще не все. Главный инструмент – честная внутрисеть. Звонки клиентов Tele2 другим клиентам оператора не расходует пакет. Проговорили полдня с другом и не потратили в пакете ни минуты.

Кроме того, у Tele2 работает бесплатная услуга SOS-пакет (позволяет пользоваться мессенджерами и навигацией при нулевом балансе)

В тарифы включены безлимит на соцсети и мессенджеры на пакетных тарифах.

На правах рекламы.