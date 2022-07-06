«Открытие Авто»: Традиционно лидирует покупка россиянами кроссоверов

«Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие»)* и аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провели совместное исследование рынка новых легковых автомобилей в России и определили его финансовую емкость** по итогам мая 2022 года. Согласно результатам исследования, в последний весенний месяц россияне потратили на покупку машин 51,5 млрд рублей. Это на 32% меньше, чем месяцем ранее (в апреле – 75,9 млрд рублей), и на 81% меньше, чем в мае 2021 года (269 млрд рублей). При этом в мае нынешнего года было продано 21,6 тыс. новых легковых автомобилей – на 27% меньше результата апреля (29,6 тыс.). Расходы россиян на приобретение машин постоянно уменьшаются с начала года.

Больше всего денег жители нашей страны традиционно тратят на покупку кроссоверов и внедорожников, доля которых в финансовой емкости рынка по итогам мая увеличилась до 64% (в апреле – 62%). По странам происхождения марок на этот раз лидируют «корейцы», которым удалось опередить «европейцев». На китайские бренды россияне в мае потратили больше средств, чем на отечественные марки. Также стоит отметить продолжающееся снижение в структуре затрат доли премиальных автомобилей, которая в мае составила 17% (по сравнению с 26% в апреле).

Кроссоверы и внедорожники сохраняют лидерство на рынке и наращивают долю. В мае россияне стали обладателями 11,1 тыс. новых автомобилей сегмента SUV, потратив на это 32,9 млрд рублей. Таким образом, на долю кроссоверов и внедорожников пришлось 51% всех продаж и 64% потраченных денег. Если сравнивать данные показатели с апрельскими, оба выросли на 2 процентных пункта (прежде было 49% и 62% соответственно).

Второе место на авторынке РФ по-прежнему занимают автомобили В-класса. Всего за май было продано 7,6 тыс. таких новых машин на 9,8 млрд рублей. Доля этого сегмента составила 35% по объему реализации и 19% – по деньгам. Месяцем ранее эти показатели составляли 37% и 19% соответственно.

В мае во всех сегментах рынка зафиксировано падение продаж и финансовой емкости по отношению к апрелю. При этом сильнее всего оно оказалось среди дорогих машин (купе/кабриолеты и F-класс), которые «просели» не менее, чем наполовину.

По объему затраченных покупателями денег корейские марки впервые стали лидерами, опередив европейские. В мае новые легковые автомобили корейских производителей разошлись тиражом в 6,5 тыс. штук, а потрачено на них было 16,6 млрд рублей. Таким образом, «корейцы» стали лидерами не только в реализации, но и в финансовой емкости. В свою очередь, европейские бренды, которые долгое время собирали больше всего денег, на этот раз довольствуются вторым местом с результатом 13,7 млрд рублей. Их общие продажи в мае составили 4,3 тыс. единиц.

У располагающихся на третьей строчке «японцев» объем потраченных средств упал на 38% (до 7,7 млрд рублей). Их доля в финансовой емкости рынка снизилась с 16% в апреле до 15% в мае. За месяц в общей сложности было реализовано 2 тыс. японских автомобилей – на 37% меньше, чем в апреле.