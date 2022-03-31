Врачи назвали самые вредные продукты для завтрака

Диетологи перечислили продукты, употребление которых на завтрак может быть опасно для здоровья. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Так, сладкие хлопья для завтрака обычно содержат очень много сахара и мало белка. Это означает, что они серьезно повышают уровень глюкозы в крови, отмечают специалисты. По этим же причинам не рекомендуется есть с утра пончики и сладкую выпечку. Эти продукты не только очень калорийны, но и вызывают резкий подъем уровня глюкозы в крови с последующим его падением, что приводит к желанию съесть еще больше сладкого. Такие «качели» могут навредить даже очень здоровому организму и стать причиной развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, особенно если есть выпечку каждый день.

Сладкие кофейные напитки способны нанести такой же вред здоровью, а также обострить воспалительные процессы в организме.

Помимо этого, диетологи советуют не злоупотреблять с беконом. В беконе очень много соли, избыток которой может повысить давление. Кроме того, содержащиеся в этом продукте нитриты крайне вредны для кишечника.

То же самое относится к колбасам и сосискам. Это продукты высокой степени обработки, а нитриты и насыщенные жиры, содержащиеся в них, могут стать причиной развития неизлечимых заболеваний желудочно-кишечного тракта, тяжелых болезней сердца и ожирения. Фото pixabay.com/Einladung_zum_Essen