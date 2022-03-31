США сняли санкции с российских удобрений

Вашингтон вывел из-под санкций минеральные удобрения, производимые в России. Эксперты считают, что решение властей обусловлено рисками дефицита химической продукции

По сообщению издания «Коммерсантъ», управление по контролю за иностранными активами Минфина США опубликовало новую генеральную лицензию от 24 марта, которая фактически вывела из-под возможных санкций удобрения. Их включили в список жизненно необходимых наравне с сельскохозяйственной продукцией, лекарствами и медицинскими изделиями.

Собеседники газеты посчитали, что примеру Штатов могут последовать и их союзники в Европе. Эксперты отмечают начинающийся на мировом рынке дефицит удобрений на фоне нарушения логистики поставок из России. С начала марта три крупнейших морских грузоперевозчика остановили перевозку грузов из нашей страны. По информации источников издания, иностранным импортерам удалось наладить поставки с помощью более мелких судов из стран, не применявших санкций к России. Тем не менее, потребители в Европе стараются избежать рисков, связанных с закупкой российских удобрений. (фото pixabay.com, Peggy_Marco)