Врачи борются за жизнь получившего ножевые ранения маленького мальчика

Саратовские врачи борются за жизнь пятилетнего мальчика со множественными ножевыми ранениями. В покушении на убийство заподозрили мать пострадавшего ребенка. 29-летнюю женщину задержали следователи, сообщает пресс-служба СК по Саратовской области.

В ночь на субботу жильцы дома по улице Полтавская в Энгельсе вызвали полицию и медиков из-за шума, доносившегося из одной из квартир.

В квартире обнаружили израненного мальчика и его пьяную мать. У ребенка были раны на груди, животе и шее. Мальчика доставили в больницу.

Следователи предположили, что женщина собиралась убить сына. Следователи возбудили уголовное дело, устанавливают обстоятельства преступления, собирают информацию о семье, где воспитывался пятилетний мальчик. (фото скриншот видео)