Водолазы подняли тело оператора из затонувшего в реке экскаватора

Спасатели подняли тело оператора экскаватора, который опрокинулся в реку Видлица в Олонецком районе. Об этом сообщили в паблике госкомитета Карелии по ОЖ и БН.

Трагическое происшествие случилось поздним вечером 8 февраля на дороге в сторону деревни Большие горы. Гусеничный трактор съехал в реку и перевернулся. Кабина оказалась полностью в воде. Находившийся внутри оператор не выбрался. На поверхность его тело подняли водолазы.

Специалисты после осмотра места происшествия пришли к выводу, что экскаватор проехал мимо моста прямо в водоем. (фото vk.com)