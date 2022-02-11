Инспекторы ДПС в Медвежьегорском районе поймали трех лихачей

В пятницу, 11 февраля, на федеральной трассе «Кола» в Медвежьегорском районе остановили трех нарушителей. В ГИБДД Карелии сообщили, что водители превысили установленную скорость.

В частности, управлявший грузовиком шофер из Бокситогорска двигался более чем на 20 километров в час быстрее нормы.

Водитель на Audi из Муезерского района гнал на 119, хотя на данном участке можно двигаться только на 90 км/ч. Автомобилист из Петербурга на Nissan превысил скорость на 28 км/ч.

Всех любителей быстрой езды привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.9 КоАП РФ. // Фото: источник