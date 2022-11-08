Врач разрешила некоторым россиянам ужинать после шести

Диетолог Наталья Круглова рассказала, что ужин после шести вечера не будет вредным для тех россиян, кто поздно ложится спать. Своим мнением она поделилась с изданием News.ru.

Врач объяснила, что отказ от ужина после 18 часов может стать правилом для тех, кто рано ложится спать. Если же человек засыпает после 23 часов, то в приеме пищи вечером нет ничего страшного.

Доктор также порекомендовала таким людям выбирать легкий ужин, который мог бы состоять из молочных продуктов и овощей.

«Это может быть овощной салат, запеченные или тушеные [овощи], в качестве белка можно выбрать молочные продукты, например, нежирный сыр или творог, может быть рыба, морепродукты, птица», - рассказала диетолог. Фото: unsplash.com