08 ноября 2022, 14:42
Врач разрешила некоторым россиянам ужинать после шести
Поздний ужин не нанесет вреда совам, отметила эксперт
Диетолог Наталья Круглова рассказала, что ужин после шести вечера не будет вредным для тех россиян, кто поздно ложится спать. Своим мнением она поделилась с изданием News.ru.
Врач объяснила, что отказ от ужина после 18 часов может стать правилом для тех, кто рано ложится спать. Если же человек засыпает после 23 часов, то в приеме пищи вечером нет ничего страшного.
Доктор также порекомендовала таким людям выбирать легкий ужин, который мог бы состоять из молочных продуктов и овощей.
«Это может быть овощной салат, запеченные или тушеные [овощи], в качестве белка можно выбрать молочные продукты, например, нежирный сыр или творог, может быть рыба, морепродукты, птица», - рассказала диетолог. Фото: unsplash.com