В Минобороны разъяснили порядок выплат мобилизованным россиянам

Порядок выплат мобилизованным россиянам разъяснили в Минобороны РФ. Размер выплат зависит от звания. По словам представителя финансового блока оборонного ведомства Сергея Микищенко, минимальное денежное довольствие мобилизованных составит 195 тысяч рублей.

Сумма состоит из ежемесячной социальной выплаты и денежного довольствия военнослужащего, которое зависит от оклада по воинской должности, занимаемой военнослужащим, оклада по воинскому званию и выслуги лет. Так, рядовой на должности мотострелка будет получать минимально 195 тысяч, командир взвода - около 225 тысяч рублей, командир батальона - около 243 тысяч.

Деньги мобилизованным начисляются на банковскую карту с 10 по 20 число каждого месяца за предыдущий месяц военной службы. Сумма будет зависеть от срока службы. Если военнослужащий прослужил не 31 день, а, например, 20, то сумма начислений будет меньше, пропорционально прослуженному сроку за октябрь. В этом месяце пособие призванным по частичной мобилизации начнут выплачивать с 8 ноября.

При этом выплаты облагаются подоходным налогом 13%, но не полностью.

«Социальная выплата, установленная президентом России, в размере 158 тысяч рублей подоходным налогом не облагается»,

- сказал Микищенко.

Военнослужащие также могут получить единовременную выплату в размере 195 тысяч рублей. Это касается тех, кто заключит контракт.

«Всем военнослужащим, проходящим срочную службу и заключившим контракт о прохождении военной службы сроком на один год и более и гражданам, призванным в рамках мобилизации, также заключившим контракт на прохождение военной службы на срок один и более, будет начислена единовременная денежная выплата в размере 195 тысяч рублей», - сказал представитель ведомства. Выплата производится после заключения контракта. (фото unsplash.com, Filip Andrejevic)