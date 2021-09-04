Врач рассказала россиянам о пользе ходьбы

При прохождении 10 тысяч шагов в сутки и более снижается риск развития болезней сердца, диабета, ментальных заболеваний. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказала врач-терапевт и кардиолог Лидия Ионова.

«Активация центральной нервной системы, в частности мозжечка, при движении приводит к тому, что у нас активируется система, которая отвечает за повышение настроения, ощущение радости, уменьшение болевых ощущений. Это снижает риск депрессии и является одним из средств ее лечения»,

- отметила врач.

По ее мнению, шаги можно считать не каждый день, а брать общую сумму за неделю. Оптимальной будет 70 тысяч шагов за семь дней, считает Ионова.

Если человек сидит на месте и не двигается, то получатся 2–3 тысячи шагов в неделю, что катастрофически мало, считает кардиолог. Малоподвижный образ жизни способен ухудшить здоровье и повысить риски заболеваний, к которым есть наследственная предрасположенность. Например, сердечно-сосудистые заболевания, артериальная гипертония, сахарный диабет и рак. (фото Pexels, pixabay.com)