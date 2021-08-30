Врач рассказала о признаках смертельно опасной головной боли

Под головную боль может маскироваться небольшой ишемический инсульт. Об этом рассказала главный врач НИИ клинической и экспериментальной радиологии Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н. Н. Блохина Екатерина Кобякова, ее слова приводят «Аргументы и факты».

Медик отметила, что в этом случае человек будет иметь сложности с определением, где именно у него возникла боль. При небольшом инсульте человек испытывает мышечную слабость. Любое движение будет даваться с трудом. Все это сопровождается апатией, головокружением, повышением артериального давления и нарушениями памяти.

Специалист напомнила, что, кроме этого, головные боли могут свидетельствовать о доброкачественных и злокачественных опухолях головного мозга. «Многие опухоли головного мозга проявляются утренними головными болями», - отметила медик.

При появлении симптомов смертельного заболевания, таких как проблемы с речью, слухом, обонянием и вкусом, нарушение координации движений, тошнота и рвота, нужно срочно обратиться к врачу. Фото pixabay.com/geralt