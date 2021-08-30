Новая традиция будет введена в российских школах

В российских школах с нового учебного года будет распространяться практика поднятия государственного флага. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минпросвещения Сергея Кравцова.

«С нового учебного года мы будем распространять в школах практику поднятия государственного флага. Здесь не должно быть формализма. Мы уверены, что это хорошая практика, во многих регионах она уже существует, и сами школьники хотят и стремятся участвовать в церемонии поднятия флага»,