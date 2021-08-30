30 августа 2021, 20:48
Новая традиция будет введена в российских школах
В учебных заведениях страны будут проводить церемонию поднятия государственного флага
В российских школах с нового учебного года будет распространяться практика поднятия государственного флага. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минпросвещения Сергея Кравцова.
«С нового учебного года мы будем распространять в школах практику поднятия государственного флага. Здесь не должно быть формализма. Мы уверены, что это хорошая практика, во многих регионах она уже существует, и сами школьники хотят и стремятся участвовать в церемонии поднятия флага»,
- отметил чиновник.
Инициативу сделать поднятие государственного флага в школах традицией поддержал также президент страны Владимир Путин. Фото gtrkkursk.ru