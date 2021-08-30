Девочка надышалась антиперспиранта и умерла в Смоленской области

В Смоленской области девочка-подросток надышалась антиперспиранта и умерла. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

По версии следствия, в ночь на 30 августа в одном из детских домов области две воспитанницы в гостиной учреждения поочередно вдыхали газовые пары антиперспиранта. Девочки почувствовали себя плохо и вернулись в свою комнату. В результате 12-летний ребенок умер, 16-летняя девушка госпитализирована.

Возбуждено уголовное дело по факту халатности, которая привела к смерти ребенка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Фото pixabay.com/sweetlouise