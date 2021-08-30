В Гидрометцентре рассказали о грядущем сильном похолодании

Похолодание на десять градусов, ожидающееся на Европейской территории России в четверг-пятницу, будет вызвано приходом циклона и северным ветром. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, его слова приводит РИА Новости.

«Похолодание действительно будет заметным, причем оно вызвано разными причинами. В первые дни недели похолодание будет вызвано тем, что воздушные массы на Европейскую территорию России (ЕТР) будут поступать по восточной периферии антициклона, и сам антициклон будет перемещаться на северо-восток ЕТР. Благодатным местом в начале недели будет центр Европейской России»,

- отметил Вильфанд.

Во второй же половине недели Европейская территория страны окажется в тылу циклона. Из-за этого температура воздуха заметно снизится.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в связи с резким похолоданием в начале сентября в некоторых регионах России, в том числе и в Карелии, может выпасть первый снег. Фото pixabay.com/MabelAmber