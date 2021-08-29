29 августа 2021, 17:48
Синоптики обещают снегопады в Карелии в начале сентября
В начале месяца по территории России пройдет арктический атмосферный фронт
Со второго сентября погода в России станет по-настоящему осенней. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, его слова приводит ТАСС.
По территории страны пройдет арктический атмосферный фронт, начнутся холодные дожди с промозглым северным ветром. Далее холодные веяния с Арктики будут только усиливаться. Температура воздуха опуститься на 5-7 градусов ниже климатической нормы сентября.
Похолодание особенно коснется жителей Северо-Западного федерального округа. В Карелии и ряде других регионов в начале месяца могут пройти первые снегопады, отметил Тишковец. Фото pixabay.com/muo