Синоптики обещают снегопады в Карелии в начале сентября

Со второго сентября погода в России станет по-настоящему осенней. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, его слова приводит ТАСС.

По территории страны пройдет арктический атмосферный фронт, начнутся холодные дожди с промозглым северным ветром. Далее холодные веяния с Арктики будут только усиливаться. Температура воздуха опуститься на 5-7 градусов ниже климатической нормы сентября.

Похолодание особенно коснется жителей Северо-Западного федерального округа. В Карелии и ряде других регионов в начале месяца могут пройти первые снегопады, отметил Тишковец. Фото pixabay.com/muo