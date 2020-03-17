Врач рассказала, какой пище отдать предпочтение в эпидсезон

Врач Елена Круглова рассказала корреспонденту «Вечерней Москвы», как стоит питаться в небезопасный для здоровья период. Специалист предостерегла россиян от излишеств - жареной, жирной, копченой или соленой пищи. Такая еда может неблагоприятно влиять на пищеварение.

Из-за лишнего количества углеводов в организме усиливаются процессы брожения в кишечнике, что снижает сопротивляемость. Стоит есть побольше овощей, фруктов и даже круп, что актуально во время Великого поста.

Круглова заявила, что не стоит злоупотреблять алкоголем. Конечно, спирт убивает микробы, однако не стоит увлекаться и губить свой организм. А небольшие дозы алкоголя никак не помогут справиться с возбудителями заболевания.

Ранее инфекционист прокомментировала мнение о пользе чеснока. Не стоит считать чеснок панацеей от ОРВИ, уверена врач.