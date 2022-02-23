Врач рассказал о последствиях омикрона у детей

Отоларинголог Владимир Зайцев рассказал о том, что у детей последствием заражения омикрон-штаммом коронавируса могут стать длительные проблемы с аденоидами. Слова специалиста приводит Ura.ru.

«Если мы говорим про подростков, то воспаляется носоглотка, а там находятся аденоиды, то есть, дети гораздо чаще стали подвержены острому аденоидиту - воспалению аденоидной ткани, и аденоидным вегетациям - разрастанием аденоидов. Дети все болеют и те, кто подвержены воспалениям уха, горла и носа, слизистые оболочки слабые, у них картина аденоидов будет бушевать», - заявил специалист.

По его словам, если вовремя обнаружить у ребенка острый аденоидит, это поможет избежать хирургического вмешательства. Подобный недуг может появиться как у совсем маленьких детей, так и у школьников, подчеркнул Зайцев. Фото pixabay.com/Alexandra_Koch