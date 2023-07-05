Врач предупредила о подстерегающих в пробке опасностях

Открытое окно в автомобиле повышает риск онкологии. Такое мнение выразила в беседе с «Газетой.Ru» врач-онколог Анастасия Косякова.

Если вдыхать выхлопные газы в пробке, то можно заработать серьезные проблемы. В частности, с кожей, нервной системой, сердцем.

Вместе с кислородом человек вдыхает оксид углерода, углеводороды, альдегиды, диоксид серы, сажу и бензапирен. Все эти вещества накапливаются в организме и могут спровоцировать серьезные болезни. По словам Косяковой, возрастают случаи появления онкологии, возникает риск развития рака легких.

Снизить влияние выхлопных газов, по мнению врача, может кондиционер. Также Косякова советует разнообразить рацион питания антиоксидантами, они есть в ягодах, фруктах, овощах, зеленом чае. Для детоксикации она рекомендует пить больше воды. // фото freepik.com