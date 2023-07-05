Россиянам назвали продукты, которые еще можно есть с истекшим сроком

Диетолог Наталья Круглова назвала продукты с истекшим сроком годности, которые еще можно есть. По ее мнение, при определении сроков годности производитель часто подстраховывается и указывает меньший временной интервал, чем на самом деле.

В беседе с агентством «Прайм» она пояснила, что разница между реальным сроком годности, определенным при помощи исследований в лаборатории, и тем, что указан на упаковке, называется коэффициент резерва. Для товаров со сроком годности в семь дней, этот коэффициент составляет 1,5, для продуктов со сроком годности в 30 дней - 1,3, товаров со сроком годности более 30 суток - 1,2.

Круглова утверждает, если на продукте указан недельный срок годности, то на самом деле продукт еще можно есть в течение десяти суток. Самый большой коэффициент резерва у детского питания - 2, производитель уменьшает срок годности на упаковке в два раза. Это делается, чтобы избежать негативных последствий.

Долго могут храниться соль, сахар, крупы, бобовые, макароны и другие. Продукты, в состав которых есть растительные жиры и вода, например, орехи, сушеное мясо, рыба и яичный порошок, мука, становятся горькими по истечении срока годности, из-за того, что жиры вступают в реакцию с кислородом.

Россиянам посоветовали смотреть не только на срок годности, но и на условия хранения продуктов. Например, хлеб не следует хранить в плотном полиэтиленовом пакете, а фрукты не будут долго храниться при попадании на прямых солнечных лучей и жаре. Чтобы продлить срок годности, Круглова предлагает подвергать продукты заморозке. // фото unsplash.com