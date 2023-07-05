Полезное желе из беломорских водорослей будут производить в Карелии

Производство желе из фукуса – беломорских водорослей – запускают в Карелии. Продукт уже сертифицировали, он получит знак качества «Сделано в Карелии», сообщили в правительстве региона.

Желе создано по оригинальному рецепту, в нем лишь добываемый около Чупы фукус, яблоко, северные ягоды – брусника, черника, клюква и морошка. Вместо сахара создатели добавляют сок топинамбура.

По словам производителей, в желе много микроэлементов и витаминов, сохраняющихся благодаря щадящей пастеризации. Однако главная ценность продукта - это йод, он в органической форме усваивается гораздо лучше. // фото: из официальных источников