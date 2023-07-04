Александр Мясников: есть медвежье мясо опасно для жизни

Ни в коем случае не есть медвежье мясо призвал врач и ведущий телепрограммы Александр Мясников. Так он в интервью с ОСН прокомментировал массовое отравление в Забайкалье.

Это произошло селе Куанда, отравились девять взрослых и двое детей. Мясников заявил, что это вопиющий случай.

- Любой охотник знает, что медвежье мясо есть опасно. Даже самый закоренелый забулдыга, который сидит в тайге месяцами, никогда не будет есть медвежатину,

- сказал врач.

Он добавил, что употребление в пищу медвежатины может вызвать опасное заболевание – трихинеллез. Впрочем, потенциально опасна любая дичь. // фото: unsplash.com