Врач перечислила продукты для перекуса перед сном

Если человек испытывает чувство голода перед сном, то можно перекусить безвредными продуктами.

В частности, обуздать разыгравшийся аппетит можно, съев костный бульон, несколько кусочков языка (говяжьего, бараньего, телячьего) или орехи (пекан, грецкие, миндаль, бразильский, макадамия, кедровые). Такое мнение высказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог Александра Разаренова. Можно перекусить семечками – тыквенными или конопляными, также можно съесть яйцо куриное или перепелиное, авокадо.

Перед сном можно выпить травяной чай с добавлением небольшого количества кокосового или какао-масла.

Не стоит есть на ночь продукты с высоким содержанием углеводов. Это сладости, крупы, макароны, крахмалистые овощи, фастфуд, алкоголь.// фото unsplash.com