Врач оценил распространение свиного гриппа в России

В преобладании свиного гриппа в России нет ничего необычного. Об этом рассказал профессор, инфекционист Николай Малышев, его слова приводит «Лента.ру».

Как отметил эксперт, при свином гриппе не наблюдается каких-то отличительных симптомов. Они такие же, как и при других видах гриппа - интоксикация, головная боль, боль в мышцах и суставах, тошнота, рвота, плохой аппетит, кашель, насморк.

Доктор предупредил, что при наличии у человека фоновых заболеваний свиной грипп может протекать тяжело. Поэтому специалист советует пройти вакцинацию.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что зараженные свиным гриппом выявлены в 55 регионах страны. // Фото: unsplash.com