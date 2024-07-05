Врач объяснил, какое мороженое не стоит покупать

В составе мороженого следует обратить внимание на количество сахара, рекомендует диетолог Алексей Кабанов. Лакомство само по себе сладкий и жирный продукт, такое сочетание приводит к неприятным последствиям – возрастает риск проблем с сердцем, ожирение, диабета, деменции.

Специалист назвал опасные добавки, которые могут быть в составе. Это эмульгаторы (соевый лецитин, Е476), стабилизаторы (камедь рожкового дерева, гуаровая камедь, Е407), глазирователь (Е904), красители (Е150) и регуляторы кислотности (Е270, E331), сообщает РИА Новости. По его мнению, чаще эти Е-добавки используют иностранные бренды. Если в составе мороженого более трех Е-добавок, покупать продукт нельзя, уверен врач. Добавки вредны для желудочно-кишечного тракта, притупляют чувствительность вкусовых рецепторов.

Кабанов рекомендует есть мороженое на соевом молоке, протеиновой основе. Такой вегетарианский продукт полезнее молочного лакомства, считает врач. // фото unsplash.com/ Stephan Valentin