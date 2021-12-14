Врач назвала полезные для щитовидной железы продукты

Употребление ряда продуктов может способствовать нормальной работе щитовидной железы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на диетолога Ирину Рыль.

«Для нормальной работы щитовидной железы необходим йод. Его мы можем получить из морской капусты, морепродуктов, морской рыбы, фейхоа, хурмы, грецких орехов»,

- рассказала врач.

Специалист добавила, что для этого органа также полезно есть авокадо, киви, инжир, абрикосы и бананы. Фото pixabay.com/Daria-Yakovleva