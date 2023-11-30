Врач назвала напиток, который бодрит с утра гораздо лучше кофе

Бодрящий эффект от чая по утрам продолжается дольше, чем от кофе. Об этом заявила ОСН врач-эндокринолог Мария Калошина. Она также рассказала о разнице между этими напитками.

- Стимулирующее действие чашечки кофе будет максимально ярким, но продлится не очень долго, - объяснила врач. - Чай действует мягче, но ощущение собранности и бодрости после него будет длиться дольше.

Поэтому пить утром чай для бодрости - предпочтительнее, чем кофе. Но голодный желудок при определенных заболеваниях лучше не пить ни один из этих напитков.

Они могут навредить при заболеваниях желудочно-кишечного тракта - гастрите, язве и других болезнях пищеварительной системы. // фото: Clay Banks / unsplash.com