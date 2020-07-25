Врач назвал причины повышения температуры тела по вечерам

В вечерние часы у человека может повышаться температура тела. Повышение до 37 градусов можно считать нормой. Но если температура растет до 37,5, уже стоит задуматься о причинах, рассказала врач-терапевт, эндокринолог Татьяна Романенко, ее слова приводят «Аргументы и факты».

Специалист отметила, что причины повышения температуры могут быть физиологическими: это употребление алкоголя, прием горячей пищи или лекарств, физические нагрузки, ПМС.

Однако, иногда речь может идти о причинах патологического характера. Чаще всего это могут быть различные вялотекущие простудные заболевания. Влиять на температуру тела могут также проблемы с щитовидной железой или гормональные сбои. Помимо этого, по вечерам температура повышается при онкологических заболеваниях.

Отдельно врач отметила нарушение терморегуляции в организме человека под названием термоневроз. Этот процесс может развиться при нарушениях в работе нервной системы на фоне стрессов.