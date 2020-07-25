Раскрыт рекордный гонорар Пугачевой за корпоратив

За выступление на одном из корпоративов Алла Пугачева получила 400 тысяч евро (более 33 миллионов рублей по нынешнему курсу). Об этом рассказал промоутер Евгений Морозов, его слова цитирует «Комсомольская правда».

Как сообщил музыкальный функционер, таких гонораров в истории российского шоу-бизнеса больше не было. В среднем, по словам Морозова, Пугачева получает за выступление 300-350 тысяч евро.

При этом в последнее время Примадонна не выступает на корпоративах, поскольку из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, мало кто может потянуть ее запросы. Морозов выразил уверенность, что сейчас не те времена, чтобы «осыпать артистов миллионами».