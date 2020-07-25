Ребенка украли ночью из российского роддома

В Ростовской области неизвестный ночью похитил ребенка из роддома. Преступление произошло в городе Сальск, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

По данным ведомства, около трех часов ночи в субботу неизвестный выкрал новорожденного мальчика из палаты родильного отделения местной ЦРБ.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о похищении несовершеннолетнего. На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Личность злодея пока не установлена.