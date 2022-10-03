Врач назвал опухшие ноги симптомом запущенной формы рака

Опухшие ноги могут быть симптомом запущенной формы рака мочевого пузыря. Об этом рассказал уролог Джереми Оутс, слова специалиста приводит РИА Новости со ссылкой на зарубежные СМИ.

Данная разновидность заболевания появляется, когда клетки в слизистой оболочке мочевого пузыря начинают бесконтрольно расти и делиться. Есть несколько симптомов, которые предупреждают о болезни. Их следует опасаться. Среди них - кровь в моче, частое мочеиспускание (а также боль и жжение во время процесса) и боль в пояснице или животе.

Как отметил специалист, опухшие ноги сигнализируют о запущенной форме рака. Связано это с ухудшением процесса вывода жидкости из организма.

При появлении первых симптомов следует обратиться к медикам для прохождения обследования, подчеркнул врач. Фото: unsplash.com