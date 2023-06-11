Врач назвал наиболее вредные для сердца продукты

Кардиолог Олег Варфоломеев перечислил самые вредные для сердца продукты. Слова специалиста приводит «МедикФорум».

В первую очередь врач призвал сократить употребление мяса. Стоит отказаться от переработанных продуктов (сосиски, мясные консервы, бекон), а также от жирного красного мяса.

Также Варфоломеев посоветовал россиянам не налегать на фаст-фуд, употребление которого значительно повышает риск сердечных заболеваний. Помимо этого, стоит с осторожностью подходить к использованию масло, особенно доктор выделил масло гхи. // Фото: unsplash.com