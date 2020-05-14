Впервые за долгие годы начался ремонт тротуаров по улице Варкауса

Подрядчик АБЗ «Дорстрой» производит ремонтные работы на тротуарах по набережной Варкауса. В данный момент идет замена бортового камня. В этом году на всех объектах строительства бортовой камень меняется на природный камень, что обеспечит тротуарам долговечность. Геометрические параметры тротуаров меняться не будут. Существует согласованный график окончания работ, но вносят свои коррективы и карантин, и погодные условия. Но общий срок по контракту по всем объектам – 15 сентября. К этому сроку, как к юбилею, все объекты будут гарантированно исполнены.

«В прошлом году шел ремонт тротуаров на Ленина. В этом году не только Центр в работе, но и так называемые «спальные районы»,

– прокомментировал ход работ депутат Петросовета Дмитрий Данильев.

За работами следят контролеры и по возможности приезжают даже ночью, когда их не ждут. Это дисциплинирует подрядчика, и работа ведется качественно.