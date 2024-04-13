Возвращение холодов предвещают Карелии

В начале недели Карелия окажется под влиянием очередного атлантического циклона. С 15 апреля будут идти дожди, местами сильнее.

В тыловой части облачного вихря вернется зимняя погода, прогнозируют синоптики. С 16 апреля начнется похолодание до -3, -8, на севере до -12 градусов.

«20 апреля, по предварительным прогнозам, отрицательных эмоций добавит южный циклон со снежным ненастьем и очередной порцией холода», - предостерегают в гидрометцентре. // фото «Петрозаводск говорит»