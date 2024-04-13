13 апреля 2024, 08:30
Теплая погода установится сегодня в Карелии
Погода располагает к прогулкам на свежем воздухе
В Петрозаводске переменная облачность, без осадков, ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха +7, +9, рассказали в карельском гидрометцентре.
В Карелии облачно с прояснениями, по северным районам небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Утром на дорогах местами гололедица. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха +6, +11, на севере местами 0, +5.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Суоярви днем +9;
В Кондопоге, Сегеже днем +7;
В Медвежьегорске, Пудоже, Сортавале днем +6;
В Олонце днем +10. // фото «Петрозаводск говорит»