Теплая погода установится сегодня в Карелии

В Петрозаводске переменная облачность, без осадков, ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха +7, +9, рассказали в карельском гидрометцентре.

В Карелии облачно с прояснениями, по северным районам небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Утром на дорогах местами гололедица. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха +6, +11, на севере местами 0, +5.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Суоярви днем +9;

В Кондопоге, Сегеже днем +7;

В Медвежьегорске, Пудоже, Сортавале днем +6;

В Олонце днем +10. // фото «Петрозаводск говорит»