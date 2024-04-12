В субботу воздух прогреется до 11 градусов

В субботу в Петрозаводске переменная облачность, без осадков. Ветер ночью западный, северо-западный слабый, днем южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью 0, -2, днем +7, +9, рассказали в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление ночью будет слабо расти, днем слабо падать.

В Карелии облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем по северным районам небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ветер ночью западный, северо-западный слабый, днем южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью 0, -5, днем +6, +11, на севере местами 0, +5.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +1, днем +9;

В Кондопоге ночью +3, днем +7;

В Медвежьегорске ночью +1, днем +6;

В Олонце ночью +4, днем +10;

В Пудоже ночью +1, днем +6;

В Сегеже ночью +2, днем +7;

В Сортавале ночью +2, днем +6;

В Суоярви ночью +2, днем +9. // фото «Петрозаводск говорит»