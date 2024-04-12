Дождь и мокрый снег прогнозируют сегодня в Карелии

Сегодня в Петрозаводске облачно с прояснениями, небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха +5, +7, рассказали в карельском гидрометцентре.

В Карелии облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, мокрый снег. Утром на дорогах местами гололедица. Ветер западный, северо-западный. Температура воздуха +3, +8.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Медвежьегорске, Сегеже, Пудоже днем +5;

В Кондопоге, Олонце днем +6;

В Сортавале, Суоярви днем +7. // фото «Петрозаводск говорит»