12 апреля 2024, 06:30
Дождь и мокрый снег прогнозируют сегодня в Карелии
До плюс 8 градусов ожидается 12 апреля
Сегодня в Петрозаводске облачно с прояснениями, небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха +5, +7, рассказали в карельском гидрометцентре.
В Карелии облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, мокрый снег. Утром на дорогах местами гололедица. Ветер западный, северо-западный. Температура воздуха +3, +8.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Медвежьегорске, Сегеже, Пудоже днем +5;
В Кондопоге, Олонце днем +6;
В Сортавале, Суоярви днем +7. // фото «Петрозаводск говорит»