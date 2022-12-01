01 декабря 2022, 12:04
Происшествия

Возможную подозреваемую разыскивают в Петрозаводске

Правоохранители считают женщину виновной в краже

Петрозаводские сотрудники уголовного розыска устанавливают сведения о запечатленной на кадрах видеонаблюдения женщине, передает пресс-служба МВД.

Гражданку подозревают в краже из магазина в одном из торговых центров карельской столицы.

В полиции просят всех, кто располагает сведениями о разыскиваемой, сообщить информацию по номеру телефона: +7-911-050-98-02. Конфиденциальность гарантируется. // Скриншот и видео: 10.мвд.рф.

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Новости
Петрозаводск
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