Возможную подозреваемую разыскивают в Петрозаводске

Петрозаводские сотрудники уголовного розыска устанавливают сведения о запечатленной на кадрах видеонаблюдения женщине, передает пресс-служба МВД.

Гражданку подозревают в краже из магазина в одном из торговых центров карельской столицы.

В полиции просят всех, кто располагает сведениями о разыскиваемой, сообщить информацию по номеру телефона: +7-911-050-98-02. Конфиденциальность гарантируется. // Скриншот и видео: 10.мвд.рф.