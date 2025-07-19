19 июля 2025, 16:50
Воздух в Карелии прогреется до 29 градусов
Синоптики раскрыли погоду на воскресенье
Фото: «Петрозаводск говорит»
На территории Карелии в воскресенье ожидается переменная облачность без осадков. Температура на северо-востоке будет варьироваться от +18 до +23 градусов, делится Карельский ЦГМС.
Также жители Карелии могут ждать умеренный ветер восточных направлений. Температура достигнет +23 градусов.
В столице республики максимальная температура достигнет 27 градусов. Синоптики отметили, что атмосферное давление будет слабо падать. © «Петрозаводск говорит»