19 июля 2025, 16:50
Погода

Воздух в Карелии прогреется до 29 градусов

Синоптики раскрыли погоду на воскресенье
озеро
Фото: «Петрозаводск говорит»

На территории Карелии в воскресенье ожидается переменная облачность без осадков. Температура на северо-востоке будет варьироваться от +18 до +23 градусов, делится Карельский ЦГМС.

Также жители Карелии могут ждать умеренный ветер восточных направлений. Температура достигнет +23 градусов.

В столице республики максимальная температура достигнет 27 градусов. Синоптики отметили, что атмосферное давление будет слабо падать. © «Петрозаводск говорит»

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