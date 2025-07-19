Воздух в Карелии прогреется до 29 градусов

На территории Карелии в воскресенье ожидается переменная облачность без осадков. Температура на северо-востоке будет варьироваться от +18 до +23 градусов, делится Карельский ЦГМС.

Также жители Карелии могут ждать умеренный ветер восточных направлений. Температура достигнет +23 градусов.

В столице республики максимальная температура достигнет 27 градусов. Синоптики отметили, что атмосферное давление будет слабо падать. © «Петрозаводск говорит»