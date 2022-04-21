Войну вандалам объявили власти Петрозаводска

Сформировать нетерпимое отношение к людям, которые портят остановки и здания надписями и рисунками, призвал мэр Петрозаводска Владимир Любарский. Он сообщил, что перед Днем Победы власти усилят борьбу с вандализмом.

В городе становится слишком много граффити, нарушающих внешний облик зданий, остановочных комплексов, оборудования. Так, недавно кто-то намалевал на кондиционере магазина свастику.

Надписи регулярно появляются на стенах домов, на остановках. Поэтому пришлось устанавливать особые павильоны, антивандальные. Любарский знает, что горожане считают такие остановки некомфортными, но зато они дольше сохраняют опрятный вид.

В Петрозаводске также создали чат представителей управляющих организаций, собственников зданий, полицейских, сотрудников Госкомитета по жилищному надзору. Туда оперативно поступает информация о граффити, надписи и рисунки быстро закрашивают. // Фото: Владимир Любарский/ВКонтакте