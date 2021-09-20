20 сентября 2021, 10:06
Воровка в Карелии заменила один товар в магазине на другой
Полицейские в Кеми раскрыли кражу, совершенную ранее судимой женщиной
Представитель одной из торговых точек Кеми заявил в полицию о краже товара. В МВД Карелии сообщили, что из магазина похитили поясную сумку.
Момент хищения попал в кадр камеры видеонаблюдения. На записи видно, что аксессуар стоимостью четыре тысячи рублей выносит молодая женщина.
Полицейские установили, что это 27-летняя местная жительница, которая уже была раньше судима за аналогичные преступления.
Она призналась, что взяла с витрины товар, спрятала под куртку и вышла из магазина. Потом отдала украденное своему знакомому взамен на другой аксессуар. // Фото: infosmi.net