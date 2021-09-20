В Карелии ищут бесследно пропавшего мужчину

Почти четыре месяца в республике продолжаются поиски загадочно исчезнувшего мужчины. В поисково-спасательном отряде «Доброспас» рассказали, что пропал Дмитрий Терентьев из Пряжи.

Мужчину ищет ОМВД РФ по Пряжинскому району. К розыску подключились волонтеры.

Дмитрий Александрович Терентьев жил в Пряже. Еще в июне этого года уехал из дома. Куда именно направился 40-летний мужчина, никто не знает. Но с тех пор о нем ничего неизвестно.

Рост пропавшего около 160 сантиметров, Дмитрий худощавого телосложения, с короткими светлыми волосами.

Всех, кто имеет информацию о его местонахождении, полиция просит сообщить по телефонам: 8 911 663 69 20, 8 81456 329 60. // Фото: источник