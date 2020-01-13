13 января 2020, 14:56
Происшествия

Воровавший из магазинов для взрослых мужчина задержан в Петрозаводске

Горожанин попался на краже парфюмерии за 7500 рублей из специализированного магазина

В полицию Петрозаводска обратились работники специализированного магазина. Они рассказали, что один из покупателей вынес из зала парфюмерию, не оплатив товар. Ущерб составил 7500 рублей, сообщили в пресс-службе МВД.

Оперативники определили, что неизвестный воспользовался тем, что продукция была расположена на выходе из торгового зала: молодой человек положил коробку в карман и вышел на улицу. Установив личность подозреваемого, полицейские выяснили, что ранее он совершил хищение из другого магазина для взрослых. Специфическую продукцию, с его слов, он продал на улице. Незаконно вырученные деньги потратил на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Обсудить
просмотр
161113
Метки: 
Петрозаводск
магазин для взрослых
МВД
Полиция
Кража
новости петрозаводска