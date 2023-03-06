Вор залез в магазин в Карелии через открытую форточку

В Муезерском районе 20-летний местный житель подозревается в совершении двух краж. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

Так, в конце февраля, по данным полиции, молодой человек через открытую форточку залез в магазин, расположенный на втором этаже дома. Из кассы он забрал 2500 рублей и выпрыгнул в сугроб. В другой день мужчина вскрыл один из гаражей и вынес оттуда металл. В дальнейшем он планировал сдать украденное в пункт приема, но на следующий день был задержан.

После случившегося возбуждены два уголовных дела. Ведется следствие. // Фото: unsplash.com