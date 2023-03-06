В Петрозаводске при пожаре спасено восемь человек

Сегодня ночью в Петрозаводске на улице Жуковского в жилом пятиэтажном доме произошло возгорание. По тревоге на место ЧП выехали расчеты из трех городских частей. Пожару была присвоена повышенная категория сложности.

Возгорание произошло на пятом этаже. Едкий дым создал угрозу для жизни людей. Пожарные, используя средства индивидуальной защиты, спасли восемь человек, среди них четверо детей. Еще 10 жильцов эвакуировали из зоны задымления. 32-летний мужчина, житель поселка Повенец, получил отравление продуктами горения. Пострадавшего госпитализировали.

По какой причине произошел пожар, сейчас устанавливают специалисты. / Фото: freepik.