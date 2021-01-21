Вор едва не оставил без связи и Интернета деревню в Прионежье

Бдительные жители деревни Вилга в Прионежском районе сообщили в полицию о подозрительном мужчине, который вырыл яму у одного из домов рядом с табличкой «Копать запрещено! Кабель».

Прибывший участковый застал на месте преступления подозреваемого. 42-летний ранее судимый местный житель намеревался похитить провод для телефонии и интернета, сообщили в полиции. Подозреваемый заприметил кабель давно. Мужчина знал, что в доме живет одинокая женщина, которая часто уезжает по делам.

Дождавшись удобного момента, он принялся копать, но довести преступление до конца подозреваемый не успел. Полиция возбудила уголовное дело. Мужчина признал вину. (фото kubnews.ru)