Волонтеры Петрозаводска принимают все больше необычных заявок

В Петрозаводске уже седьмую неделю работает штаб помощи пожилым жителям города в условиях пандемии коронавируса и ограничительных мер. Волонтеры несут дежурство и в выходные, и в праздничные дни, сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

В последнее время добровольцы стали получать больше необычных запросов на помощь. Так, некоторым пенсионерам нужно уехать на дачу или на процедуры в поликлинику, каким-то семьям, в которых уже зарегистрированы больные Covid-19, нужно доставить лекарства, кто-то просит привезти продукты к праздникам.

Волонтеры дежурят по 8-10 часов в сутки. Они работали и в День Победы, поздравляя ветеранов с соблюдением всех норм безопасности, отметили в городской администрации.